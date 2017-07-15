أعلن ديوان المحاسبة اليوم السبت مشاركته في اجتماع أممي لقيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأصحاب المنفعة وذلك في مقر الامم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 20 إلى 21 يوليو الجاري.

وقال الديوان في بيان صحافي أن هذه المشاركة تأتي بدعوة من إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية التابعة لهيئة الأمم المتحدة مبينا ان الاجتماع سيناقش موضوع تدقيق الاستعداد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف ان الوفد الكويتي سيكون برئاسة رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي وعضوية كل من كبير المدققين في إدارة الرقابة على الأداء سلطان العتيبي واختصاصي إعلام من إدارة الاعلام والعلاقات العامة ومركز المعلومات فاطمة الناصر.

ونقل البيان عن عضو الوفد المشارك العتيبي قوله إن الاجتماع يتبع الجزء الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ويستهدف تعزيز المناقشات الموضوعية وتبادل المعارف بشأن القضايا الحاسمة المتعلقة بالاستعداد لتنفيذ أهداف تلك التنمية.

وأضاف العتيبي ان الاجتماع يهدف ايضا الى توفير فرص لتعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على إجراء عمليات تدقيق أداء سليمة لأهداف التنمية المستدامة ومناقشة التحديات والفرص المتاحة لمساهمة الأجهزة الرقابية في متابعة تلك الاهداف ومراجعتها.

وأشار إلى الأهداف الرئيسية لعلميات تدقيق الأداء التعاوني التي سيناقشها الاجتماع وستقوم بها بعض الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بدعم من مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI).

وأوضح ان مبادرة الانتوساي للتنمية تسعى الى إدماج جدول أعمال عام 2030 في السياقات الوطنية وتأمين وسائل التنفيذ لجدول أعمال اضافة الى مراقبة التقدم المحرز في جدول الأعمال ومتابعته ومراجعته وتقديم التقارير حوله.

ويعمل ديوان المحاسبة على المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) 2030 من خلال نشر التوعية بأهدافها بين قطاعاته الرقابية.

ويقوم الديوان بتشكيل فريق متخصص يباشر أعمال الرقابة على مدى استعداد الحكومة لتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة اضافة إل