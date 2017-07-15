أعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية عن القاء القبض على اكثر من 250 مسلحا تابعا لما يسمى تنظيم (داعش) في الموصل وذلك بعد مرور خمسة ايام من اعلان تحريرها.

وذكرت خلية الاعلام الحربي التابعة للقيادة في بيان ان القوات العراقية تمكنت من القاء القبض على اكثر من 250 مسلحا تابعا ل(داعش) كانوا يختبؤون في الانفاق من بينهم قياديين في التنظيم.

وتمكنت القوات العراقية في وقت سابق من قتل عدد كبير من مسلحي (داعش) بينهم قياديين حاولوا الهروب من الساحل الايمن للايسر لمدينة الموصل عبر نهر دجلة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعلن في ال10 من الشهر الجاري عن تحرير كامل مدينة الموصل التي اعلن منها زعيم (داعش) أبو بكر البغدادي قيام ما سماها (دولة الخلافة) قبل ثلاث سنوات في ظل مخاوف من صراعات نفوذ وكيفية ادارتها.