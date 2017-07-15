قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان : "نوجه رسالة تهدئة وحوار لكل أطراف الأزمة الخليجية ونكرر دعمنا الكامل للوساطة الكويتية‎ ".

جاء ذلك في إطار جولة خليجية يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي إلى السعودية اليوم السبت، وتشمل كذلك الكويت و الإمارات و قطر لحل الأزمةالخليجية ، والتي تأتي بعد زيارة قام بها نظراؤه من أميركا وألمانيا وبريطانيا.



أكد لودريان في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعم فرنسا لجهود الوساطة الكويتية.

وعبر لودريان عن دعم بلاده للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي تيلرسون.



وقال إن الأزمة الخليجية ضد مصالح كل الدول ولذا كانت جولتي الخليجية الحالية،وأشار إلى ضرورة إيجاد حل سريع للأزمة الخليجية ورفع التدابير التي تؤثر على المدنيين.

وبحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان آخر المستجدات المتعلقة بالازمة الخليجية والجهود الرامية لحلها ضمن وساطة دولة الكويت عبر الحوار والطرق الدبلوماسية.



من جهته قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ان الجانبين اكدا خلال اللقاء ان الهدف المشترك لكافة الدول والمجتمع الدولي هو مكافحة الارهاب وتمويله مبينا ان مكافحة الارهاب تتطلب عمل جماعي من كل الدول.



ورحب الوزير القطري بموقف فرنسا الداعم بلوساطة الكويتية والتوصل الى حل للازمة الخليجية عبر الحوار البناء معربا عن تطلع بلاده الى اسهام الدور الفرنسي في دعم الوساطة الكويتية والجهود الامريكية في هذا المجال.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها أن جولة الوزير لودريان ستستمر يومين، وتأتي في إطار جهود باريس لتقريب وجهات النظر بين قطر والدول الداعية لمكافحة الإرهاب.