حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أعلن مدير منطقة الجهراء الصحية الدكتور أحمد الحسيني عن عدد من المشاريع التوسعيه في منطقة الجهراء الصحيه والتي شملت عمليات تحديث وتطوير كبيرة في كل من مستشفي الجهراء كذلك في مراكز الرعاية الصحية الأولية مشددا علي أهمية تقديم رعاية صحية جيدة في محافظة الجهراء

وبين في تصريح أن مستشفي الجهراء شهد عدة توسعات في مرافقة وأقسامه الصحية ومنها توسعة أقسام النساء والولادة في المستشفي كذلك أجرينا إستحداث كامل في وحدة الجروح المزمنة وتخطيط المثانة فضلا عن إستحداث وحدة العلاج بالأكسجين.

ولفت الحسيني الى ان مستشفى الحهراء شهد أيضا عملية تحديث في عيادات الطب الطبيعي والتأهيل والتي تعد أحد العيادات المهمة في المستشفي .

ونوه الحسيني " أيضا أجرينا عملية تأهيل كاملة لمنطقة العمليات الصغري في قسم الطوارئ في مستشفي الجهراء وذلك تماشيا مع الزيادات السكانية في المنطقة بهدف تقديم خدمة صحية جيدة ومواكبة للزيادة السكانية.

وتابع " كذلك قمنا أيضا بتوسعة جيدة وكبيرة لقسم الأطفال الخدج في مستشفي الجهراء.

وعن برنامج الرعاية الصحية الأولية في منطقة الجهراء ، أكد الدكتور الحسيني علي أهمية مراكز الرعاية الأولية في تقديم الخدمات الصحية مبينا أن المحافظة تضم عدة مراكز صحية وأننا نحرص علي تطوير هذه المراكز والتوسع بها.

وأشار أن وزارة الصحة حرصت علي إعادة تأهيل مرافقه الصحية مبينا أن هناك مراكز صحية ستشهد عملية إعادة تأهيل ومنها مركز النسيم الصحي كذلك مركز القصر الصحي وذلك بهدف زيادة الخدمات الصحية لأهالي تلك المناطق ولمواكبة التطورات السكانية فيها

وعن تأجيل إفتتاح الوحدات الصحية في مستشفي الجهراء، نوه د.الحسيني الى أن ذلك يعود لعدم جاهزيتها وأنه لايوجد لوحات إرشادية والتي توضع على العيادات التي من شأنها مساعدة المرضى في الوصول إلي المكان المطلوب وبشكل سريع، كذلك تعد شروط خاصة ومكملة لبرنامج الجودة والإعتراف للأقسام الصحية، كاشفا عن تنسيق حاليا مع إدارة العلاقات العامة وذلك لتحديد موعد لإفتتاحها.