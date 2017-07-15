دارين العلي

أعلن الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس خليفه الفريج ان عدد شكاوي المياه التي استقبلها مركز الاتصال الموحد 152 خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 16370 شكوى بزيادة 1179 شكوى عن العام الفائت خلال الفترة ذاتها.

وقال الفريج في تصريح صحافي أن الوزارة حريصة دائماًعلى تقديم خدمة المياه للمستهلكين واستقبال شكاويهم ومتابعة وصيانة الشبكة المائية على مدار الساعة وبكفاءة عالية، منوها «بمجرد إستقبال شكاوى المياه على رقم الوزارة الموحد 152 أو عن طريق وسائل الإتصال الأخرى تقوم الوزارة على الفور بعمل الإجراءات الفنية اللازمة عن طريق مراكز طوارىء المياه السبعة المنتشرة في جميع المحافظات».

وأوضح الفريج أنه تم عمل إحصائيات لشكاوي المستهلكين للأشهر يناير، فبراير، مارس، إبريل، أبريل، مايو يونيو لعام 2017، وعمل مقارنه في نفس الأشهر لعام 2016، حيث تم متابعة ومعالجة الشكاوي مع المستهلكين بشكل متواصل وكفاءة متميزة في مراكز طوارئ المياه في المنطقة الجنوبية التي تضم مراكز حولي وجابر العلي والأحمدي والسالمية والمنطقة الشمالية التي تضم مراكز الشويخ والصليبخات والجهراء.