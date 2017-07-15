أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على سيادة الشعب التركي واستقلاله وتعهد بتخليد ذكرى الشهداء الذين سقطوا خلال التصدي للمحاولة الانقلابية منتصف يوليو2016.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها يلدريم بمناسبة الذكرى الأولى للمحاولة قال فيها "إن أولئك الجهلة (الانقلابيون) الذين لم يعيروا أي أهمية للإرادة الوطنية، نالوا الرد المناسب جراء حنثهم بقسمهم".

وأضاف يلدريم في الرسالة التي نشرها الموقع الرسمي للحكومة "إن الشعب التركي العظيم شجاع ويحب وطنه، وهو يتمتع بالسيادة وسيبقى كذلك. إن علمنا وأصوات مآذننا ستبقى دائما تعانق كبد السماء".

وقال "أشعر بالفخر لأني فرد من أبناء هذا الشعب، الذي خط بيده في تلك الليلة، حكاية بعثٍ لروح معركة جناق قلعة (انتصار الجيش العثماني على الحلفاء عام 1915)".

وتعهد يلدريم في رسالته أن "تبقى ذكرى الشهداء الذي سقطوا في 15 تموز/يوليو، خالدة وتحييها الأجيال القادمة، سائلا لهم الرحمة والمغفرة من الله".

وتوجه بالشكر للشعب التركي وللمواطنين الذي تصدوا لدبابات الانقلابيين، خاتما رسالته بالقول "الوطن ممتن لكم".



