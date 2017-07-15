أكدت وزارة الصحة رفضها أي محاولات للتشويه المتعمد لإنجازاتها أو النيل من سمعة العاملين فيها أو التشكيك بالخدمات التي تقدمها.

ودعت الوزارة في بيان صحافي اليوم السبت المواطنين والمقيمين إلى عدم الانجرار وراء هذه المحاولات أو نشر أو تداول أي أخبار تمس سمعة الخدمات الصحية أو التي من شأنها زعزعة الثقة بها.

وحذرت من أن "تداول أخبار غير صحيحة تمس الوزارة وتنال من ثقة الجمهور في الخدمات الصحية التي تقدمها من شأنه تعريض من يقوم بذلك إلى المساءلة القانونية المنصوص عليها بقانون النشر في المواقع الإلكترونية".

وشددت (الصحة) على احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال نشر وتداول الأخبار المسيئة لسمعة الوزارة وخدماتها والعاملين فيها.

وأعربت عن ترحيبها واستعدادها لتلقي كافة مقترحات المواطنين والمقيمين التي من شأنها المساهمة في تحقيق التطوير المستمر والمنشود للخدمات الصحية المقدمة في البلاد كذلك العمل على حل أي مشاكل أو سلبيات تتعلق بإجراءات تقديم الرعاية الصحية