هافانا ـ د.ب.أ: انتقد رئيس كوبا راؤول كاسترو سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو بلاده ووصفها بـ «الفاشلة»، وأكد مجددا دعواته السابقة للحوار. وقال كاسترو في ختام جلسة للجمعية الوطنية (البرلمان) مساء أمس الأوا، بثها التلفزيون الرسمي «أي استراتيجية، تسعى لتدمير الثورة، بالاكراه والضغط أو بأساليب ماكرة، ستفشل». وكان ترامب قد قال في يونيو الماضي إنه «ألغى» اتفاق الادارة السابقة من طرف واحد بشكل كامل مع كوبا «في تغيير جزئي بالطبع عن سياسة سلفه باراك أوباما لاقامة علاقات مع هافانا». غير أن الإدارة الأميركية ذكرت أمس الأول أنها أوقفت جزءا من الحظر المفروض على كوبا لستة أشهر أخرى، فيما ينظر إليه على أنه مؤشر على أن ترامب لم يغير بشكل كامل سياسة سلفه تجاه كوبا.