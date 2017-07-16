مكة المكرمة - واس: أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء امس الأول، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان انه لدى وصول خادم الحرمين إلى مكة المكرمة، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وأبناء الفقيد. وأدى الصلاة على الفقيد - رحمه الله - سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني البحريني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ.

وفي سياق اخر، اجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء امس الأول، حيث بحثا الجهود الديبلوماسية لخل الخلاف القائم مع دولة قطر. وذكر البيت الأبيض في بيان ان الجانبين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه ترامب على متن الطائرة الرئاسية الأميركية «الجهود الديبلوماسية الحديثة لحل الخلاف مع قطر»، مشيرا الى ان الطرفين «اكدا أهمية متابعة الالتزامات من قمة الرياض». وأضاف البيان ان «الرئيس شدد على وجه خاص على الحاجة لقطع جميع (عمليات) تمويل الإرهاب ومواجهة الأيديولوجية المتطرفة».