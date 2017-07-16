وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم السبت إلى جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية ضمن جولته الخليجية لدعم جهود الوساطة الكويتية في حل الازمة الخليجية.



وذكرت وكالة الانباء السعودية ان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وعددا من المسؤولين كانوا في استقبال الوزير الفرنسي في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.



وكان الوزير الفرنسي قد زار الدوحة في وقت سابق اليوم السبت قبل وصوله الى جدة في اطار جولته الخليجية التي تشمل ايضا الكويت والامارات لبحث مستجدات الازمة الخليجية ودعم الوساطة الكويتية.



وكانت فرنسا اعلنت في وقت سابق موقفها الداعم لجهود الوساطة الكويتية الرامية الى رأب الصدع وحل الازمة بين الدول الاربع وقطر.