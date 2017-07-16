نددت ماليزيا اليوم الأحد بقرار إسرائيل إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه واصفة إياه بأنه "عمل استفزازي وانتهاك صارخ لحرمة الأماكن المقدسة الإسلامية".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "إغلاق المسجد الأقصى لأول مرة منذ عام 1969 يعد انتهاكاً للقوانين والمعايير الدولية وكذلك لحقوق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية".

وأكدت أن "حرية العبادة حق مكفول بموجب القانون الدولي وينبغي معارضة أي انتهاك لهذا الحق".

وكانت إسرائيل منعت يوم الجمعة الماضي إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وأخلته من المصلين بعد هجوم مسلح نفذه ثلاثة فلسطينيين قرب الحرم واسفر عن استشهادهم ومقتل شرطيين إسرائيليين.

إلا أنها أعلنت يوم امس السبت إعادة فتح الحرم القدسي الشريف تدريجيا اعتبارا من ظهر اليوم الأحد.