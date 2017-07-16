طالب ملك الأردن عبدالله الثاني، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالتهدئة ومنع التصعيد في الحرم القدسي الشريف وذلك على خلفية هجوم مسلح نفذه ثلاثة فلسطينيين.

وجدد الملك عبدالله في اتصال هاتفي مع نتنياهو، يوم أمس الثلاثاء، إدانته للهجوم الذي وقع في مدينة القدس يوم الجمعة الماضي ،مؤكدا رفض العنف بجميع أشكاله وخصوصا في الأماكن المقدسة وأماكن العبادة.

وشدد الملك عبدالله في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية، على ضرورة إعادة فتح الحرم القدسي الشريف أمام المصلين، معربا عن رفض بلاده المطلق لاستمرار إغلاق الحرم الشريف.

واكد ضرورة عدم السماح لأي جهة بتقويض الأمن والاستقرار وفتح المجال أمام المزيد من أعمال العنف والتطرف.