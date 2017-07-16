استشهد شاب فلسطيني واعتقل شاب آخر على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، قرب قرية النبي صالح غرب مدينة رام الله.

وقالت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي لوبا السمري في بيان، إن قوات الاحتلال قتلت فلسطينياً يبلغ من العمر (34 عاما) واعتقلت شابا آخر كان برفقته.

وزعمت أن الشاب الفلسطيني اشهر سلاحه خلال محاولة اعتقاله غرب الضفة الغربية فاطلق الجيش النار عليه وقتله.

وقال شهود عيان من قرية النبي صالح إن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية صباح اليوم وقتلت شابا فلسطينيا واعتقلت شابا آخر بعد إصابته.