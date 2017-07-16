رفض المصلون المسلمون دخول المسجد الأقصى بمدينة القدس، ظهر اليوم الأحد، بعد منع الشرطة الإسرائيلية إدخال موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية للمسجد.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول، أن السلطات الإسرائيلية فتحت ظهر اليوم الأحد، بعض بوابات المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين، بعد إغلاقه منذ صباح الجمعة. لكنها اشترطت خضوع المصلين وموظفي دائرة الأوقاف للتفتيش عبر بوابات الكترونية تم تركيبها اليوم، وهو ما رفضه موظفو المسجد التابعون لوزارة الأوقاف الأردنية.وعلى إثر ذلك، رفض المصلون دخول المسجد، قبل دخول موظفي دائرة الأوقاف، وأقاموا صلاة الظهر خارجه.