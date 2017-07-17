أعربت بيونغ يانغ عن رفضها للدعوات الأخيرة التي وجهتها واشنطن لها من أجل إجراء محادثات ثنائية، حول البرنامج النووي الكوري الشمالي. وأوضح بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية بالشمالية امس، أن دعوات الحكومة الأميركية المطالبة بتكثيف الضغوط الدولية على كوريا الشمالية لا تترك مجالا لأي نوع من الحوار في مسألة نزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية. وشدد البيان على أن «على الولايات المتحدة أن تعي حقيقة أنها مادامت لم توقف سياستها العدائية ضد كوريا الشمالية فلن يصبح برنامجنا النووي والصاروخي مادة للمباحثات والحوار في قضية نزع التسلح في شبه الجزيرة الكورية».