أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لمنع الاصطدام بين السفن الأميركية والإيرانية في الخليج العربي، وذلك بعد تزايد الاحتكاكات «غير الآمنة» بين الطرفين.

وينص مشروع القانون الذي اقتراحه نواب ديمقراطيون، على إيجاد قناة تواصل بين الإيرانيين والأميركيين، للحيلولة دون حدوث «اشتباكات فجائية».

وتم التصويت على المشروع كمكمل لمشروع قانون «صلاحيات الدفاع الوطني» الذي يحدد ميزانية ومصاريف وزارة الدفاع الأميركية.

ويلزم مشروع القانون وزير الدفاع الأميركي بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإعداد تقرير عن فوائد الاتفاق بين القوات الأميركية والإيرانية والقوات العسكرية الأخرى المتواجدة في مياه الخليج العربي، وتقديمه إلى اللجنة المختصة في الكونغرس الأميركي بهدف منع حدوث اشتباكات محتملة في الخليج بشكل عام وفي مضيق هرمز بشكل خاص.

وجاء هذا المقترح بعدما ازداد الاحتكاك بين سفن والزوارق التابعة للحرس الثوري الإيراني بالسفن والطائرات الأميركية في الخليج العربي، خلال الأشهر الأخيرة، ما ينذر بخطر حدوث اشتباكات ومواجهات بين الطرفين.

على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم القضاء الايراني غلام حسين محسني ايجائي ان حكما بالسجن 10 أعوام صدر بحق مواطن اميركي متهم بالتجسس.

وقال محسني ايجائي في مؤتمر صحافي امس ان «اميركيا يحمل ايضا جنسية اخرى غير ايرانية تم كشف هويته وتوقيفه من جانب اجهزة الاستخبارات كان آتيا في مهمة تجسس وحكم عليه بالسجن عشرة اعوام».

ولم يوضح تاريخ توقيف الاميركي او هويته، مضيفا ان «هذا الشخص كان يوجهه الاميركيون مباشرة» في مهمته من دون ان يحدد طبيعة المهمة.

وتابع المسؤول الايراني ان الاميركي «استأنف الحكم بحقه»، لافتا الى انه سيدلي بتفاصيل اضافية «ما ان يتم تأكيد الحكم».

من جهة اخرى، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران توقيف حسين فريدون شقيق الرئيس حسن روحاني.

ونقلت وكالة «تسنيم» للانباء عن محسني ايجائي ايجئي تأكيده توقيف حسين فريدون شقيق روحاني لعدم دفعه الكفالة، منوها إلى خضوعه إلى تحقيقات على ذمة قضايا مالية عدة مرات، كما تم التحقيق مع أشخاص على صلة بالموضوع، وأن آخرين يقبعون في السجن الآن.

وأضاف أن تهمة فريدون تتعلق بقضايا مالية وليس لها علاقة بالتأخير في تسديد قروض بنكية.