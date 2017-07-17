أعرب مسؤولون أوروبيون عن املهم في أن تظهر الحكومة البريطانية حرصا أكبر على سرعة التوصل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» وذلك مع بدء أول جولة محادثات رسمية كاملة، اليوم.

ومن المقرر أن يجتمع ديفيد ديفيز وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي مع بارنييه وهو وزير فرنسي سابق في مقر المفوضية الأوروبية صباح اليوم، قبل بدء المفاوضات رسميا.

وسيعمل فريقاهما على مدى الأيام الأربعة المقبلة في مجموعات أصغر لمحاولة تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف على مجموعة من القضايا التي تم الاتفاق عليها خلال محادثات جرت يوم 19 يونيو.

ومساء الخميس المقبل من المتوقع أن يعقد ديفيز وبارنييه مؤتمرا صحافيا مشتركا للإعلان عما تم الاتفاق عليه.

ومن بين أبرز القضايا التي يسعى الجانبان لتسويتها في اتفاق الخروج حقوق المغتربين وحجم دين بريطانيا لموازنة الاتحاد الأوروبي وكيفية إدارة الحدود بين بريطانيا والاتحاد خاصة الحدود مع ايرلندا.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي لرويترز «أول اختبار جاد للمفاوضات سيكون اتفاقهم على دفع الفواتير» وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في إقامة روابط بين كبار المسؤولين الحكوميين الذين سيتعاملون مع ما يعتقد بأنه أعقد اتفاق ديبلوماسي في العصر الحديث.