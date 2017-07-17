ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في الفيضانات الفجائية التي ضربت مقاطعة وسط ولاية أريزونا الأمريكية (جنوب غرب) إلى 9.



وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الأمريكية، مصرع 7 أشخاص، وفقدان 3 آخرين من أسرة واحدة، جراء الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت مقاطعة "غيلا"، بوسط أريزونا.



وأصدر مكتب شرطة منطقة "غيلا" في الولاية اليوم الاثنين، بيانًا حول الفيضانات التي اجتاحت حديقة "تونتو" الوطنية، أعلن فيه عن الوصول إلى جثث 9 أشخاص حتى الآن.



وأشار البيان إلى أن الضحايا هم جزء من مجموعة تضم 14 أسرة، جاؤوا في رحلة إلى منطقتي "فونيكس"، و"فلاغستوف" من أجل السباحة.



ولفت إلى أن المكان كان يحوي 100 شخص فُقد منهم اثنان.



وأوضح البيان أنه تم إنقاذ قسم من العاقلين في المناطق التي اجتاحتها الفياضانات عبر مروحيات، وأن عمليات البحث متواصلة للعثور على المفقودين.



وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية، تحذيرا من الفيضانات فى معظم مناطق أريزونا، اليوم الإثنين.



وأشارت إلى أنه من المتوقع حدوث عواصف موسمية منتصف الأسبوع.