اقترحت الحكومة الاسترالية اليوم الأحد (يوم الاثنين بالتوقيت المحلي) تعديلات على قوانين ستسمح للجيش الاسترالي بأن ينتشر بسرعة أكبر استجابة "للأحداث الإرهابية" داخل البلاد.



وقالت الحكومة في بيان إن قوات الشرطة تبقى الأفضل في الاستجابة الأولية لمثل تلك الأحداث لكن الجيش بإمكانه عرض دعم إضافي لتعزيز قدراتها.



وشهدت استراليا سلسلة من "هجمات الذئاب المنفردة" التي تستلهم فكر الجماعات الإسلامية المتطرفة مما دفع السلطات لمراجعة الأساليب التي تنتهجها الشرطة وسلطات الولايات والسلطات الاتحادية.



وقال وزير العدل مايكل كينان لهيئة الإذاعة الاسترالية "الشيء الرئيسي الذي نحتاجه هو الترتيبات الأكثر مرونة ممكنة... تغيرت التهديدات بشكل كبير للغاية".



وبموجب التعديلات القانونية المقترحة ستكون الحكومة والحكومات على مستوى الولايات قادرة على استدعاء مساعدة الجيش قبل الاستجابة لحادث يتجاوز قدرات قوات الشرطة.



وقال كينان "ما نريد القيام به هو التأكد من أننا نعمل مع الشرطة ومن ثم استخدام كل ما يمكن استخدامه بما في ذلك قوات الدفاع الاسترالية".



وقالت الحكومة إن التعديلات القانونية المقترحة نتيجة لأول مراجعة لدور الجيش في مكافحة الإرهاب بالداخل منذ 2005.