أدّى انقلاب مركب للجيش الكاميروني في المياه الإقليميّة الكاميرونيّة إلى فقدان "عشرات" الجنود من لواء التدخّل السريع الذين كانوا على متنه، وفق ما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس.



وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أنّ المركب "انقلب بين باكاسي ومدينة ليمبيه (جنوب غرب).



وكان هناك عشرات الجنود على متنه، أحدهم برتبة كولونيل"، في وقت لم تصدر أيّ حصيلة رسمية لعدد الضحايا.



ولفت المصدر نفسه إلى أنّ "الجيش باشر عمليّات البحث".



من جهته، قال مصدر آخر قريب من الجيش الكاميروني إنّه تم "انتشال جثّة واحدة على الأقلّ"، مشيراً إلى أنّ المركب كان ينقل بالإضافة إلى العسكريّين معدّات لبناء رصيف داخل قاعدة عسكريّة في باكاسي.



يُعتبر لواء التدخّل السريع من وحدات النخبة في الجيش الكاميروني. ويعمل عناصره في الصفوف الأولى لمكفاحة جماعة بوكو حرام.