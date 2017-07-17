أعلنت الشرطة الأمريكية، مصرع 7 أشخاص، وفقدان 3 آخرين من أسرة واحدة، جراء الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت مقاطعة بوسط ولاية أريزونا (جنوب غرب).

وقال الرقيب ديفيد هورنونج، من مركز شرطة مقاطعة "جيلا" (وسط أريزونا)، إن 14 شخصًا من أفراد الأسرة كانوا بالقرب من بركة سباحة "كولد سبرينغز"، ظهر السبت، عندما تسببت الأمطار الغزيرة فى فيضانات مفاجئة، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشار الشرطي إلى أنه تم إنقاذ 4 من أفراد الأسرة، وأن 2 على الأقل من القتلى من الأطفال، بينما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية عن أفراد الأسرة المفقودين.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية تحذيرا من الفيضانات فى معظم مناطق أريزونا، هذا الإثنين، وأشارت إلى أنه من المتوقع حدوث عواصف موسمية منتصف الأسبوع.