أظهرت نتائج استفتاء رمزي نظمته أحزاب المعارضة الفنزويلية، الأحد، أن 95% من المواطنين يرفضون خطوة إعادة صياغة الدستور التي يسعى لها رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وشارك في الاستفتاء أكثر من 7 ملايين شخص، أدلوا بأصواتهم في نحو ألفي نقطة اقتراع داخل وخارج فنزويلا.

وشهد أحد مراكز الاقتراع في العاصمة كراكاس، هجومًا مسلحًا أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

يذكر أن فنزويلا تشهد تظاهرات يومية منذ مطلع أبريل الماضي، تطالب برحيل الرئيس مادورو، يتخلل بعضها مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.

وكانت المعارضة دعت إلى تظاهرات في البلاد، رفضًا لمقترح مادورو بصياغة دستور جديد.

وتقول المعارضة إن مادورو يسعى من وراء مقترحه لتمديد فترة بقائه في السلطة.