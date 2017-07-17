أدى عشرات المقدسيين صلاة فجر اليوم الاثنين، أمام باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى رفضاً لإجراءات الاحتلال بوضع بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان، إن الدائرة بجميع أقسامها ترفض الدخول إلى المسجد الأقصى عبر البوابات الإلكترونية لليوم الثاني.

وأضافت أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت ثلاثة من حراس الأقصى بقرار منعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى حتى إشعار أخر.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له إن 17 فلسطينيا أُصيبوا يوم امس جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين بعد صلاة العشاء في منطقة باب الأسباط.

وفتحت سلطات الاحتلال ثلاثة من أبواب المسجد الأقصى يوم امس منذ إغلاق المسجد يوم الجمعة الماضي بدعوى قتل شرطيين إسرائيليين في عملية إطلاق نار استشهد منفذوها الثلاثة قرب الأقصى.

وأعلنت سلطات الاحتلال إنها ستفتح المسجد الأقصى أمام المسلمين بشكل تدريجي ووضعت بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين.