أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن أي تسوية بشأن الوضع في اليمن يجب أن تستند إلى أساس مخرجات الحوار الوطني وعناصر المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وقالت الجامعة العربية في بيان، أن ذلك جاء خلال مباحثات أجراها أبو الغيط مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ، أحمد حول الأزمة في اليمن.

وشدد ابو الغيط على ضرورة ان يشمل أي اتصال يجرى بشأن الأزمة اليمنية النظر في كيفية التعامل بشكل سريع وفعال مع الأوضاع الانسانية المتدهورة في اليمن في ضوء تفشي وباء الكوليرا في عدد من المحافظات وتدني مستوى الخدمات الصحية.

واضاف ان المواقف الثابتة للجامعة العربية ازاء الأزمة اليمنية تتسق مع القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن والتي كان اخرها القرار الصادر عن قمة عمان في مارس 2017.

ودعا ابو الغيط المبعوث الأممي الى اطلاعه بشكل دوري على نتائج الاتصالات التي يجريها باعتبار الأزمة في اليمن أزمة عربية تهم الجامعة.

ومن المقرر أن يقدم ولد الشيخ احمد عرضا أمام الاجتماع التشاوري للمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الجامعة في وقت لاحق اليوم حول اخر تطورات الأزمة اليمنية والجهود المبذولة لتسويتها سياسيا.