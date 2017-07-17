عقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم الاثنين دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الأوضاع في القدس المحتلة بعد قرار الاحتلال الاسرائيلي اغلاق المسجد الاقصى امام المصلين.

وعرض مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي تقريرا مفصلا حول الاجراءات الاسرائيلية بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس بخاصة الانتهاكات والممارسات في المسجد الاقصى.

وذكر الشوبكي ان الاجتماع تقرر عقده بشكل عاجل بناء على طلب من فلسطين لبحث اغلاق المسجد الاقصى المبارك والاجراءات الاسرائيلية التصعيدية من خلال وضع "بوابات الكترونية" على مداخل المسجد.

واكد الشوبكي في تصريح له ان اسرائيل تشن حربا شرسة ضد الشعب الفلسطيني وان حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو تقوم بالتضييق على المقدسيين وفرض سياسة الامر الواقع من اجل تقسيم المسجد الاقصى" زمنيا ومكانيا" على غرار ما حدث في الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل.

ورأس وفد دولة الكويت الى الاجتماع غير العادي مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير احمد عبد الرحمن البكر.

وينتظر ان يصدر عن الاجتماع قرار يعبر عن الموقف العربي الرافض لتلك الاجراءات الاسرائيلية.