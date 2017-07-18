عواصم ـ هناء السيد وإياد أحمد

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط من خطورة الأوضاع الأمنية والإنسانية في اليمن لاسيما مع انتشار وباء الكوليرا في العديد من المدن والمحافظات.

وشدد أبو الغيط في كلمته امس امام اجتماع تشاوري للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية بمشاركة المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، على ان الاجماع العربي منعقد على إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وفقا لثلاث مرجعيات رئيسية تتمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار رقم (2216).

واعتبر ان هذه المحددات هي الكفيلة وحدها بأن تضمن تسوية مستدامة للأزمة، مبينا ان «هذه المرجعيات نابعة من اجماع توصل اليه الشعب اليمني ذاته قبل أن تسعى فئة قليلة لاختطاف مصيره ومستقبله».

وسبق الاجتماع التشاوري لقاء الأمين العام للجامعة العربية مع المبعوث الأممي ولد الشيخ لبحث الأزمة في اليمن.

هذا، وترأس وفد الكويت الى الاجتماع التشاوري مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير احمد البكر.

وفي غضون ذلك، دشن رئيس الحكومة اليمنية د.أحمد عبيد بن دغر بالعاصمة المؤقتة عدن المرحلة الثالثة من حملة «الكويت إلى جانبكم» والبالغ تكلفتها 53 مليون دولار دعما من الكويت لـ 17 محافظة يمنية في قطاعات التعليم والصحة والمياه والإيواء والغذاء.

وقال بن دغر إن «الكويت كانت ولا تزال سباقة في مساعدة اليمن ولها بصمات واضحة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة»، معبرا عن تقدير اليمن للكويت قيادة وحكومة وشعبا لمساندتهم المستمرة لليمن.

وعلى صعيد تطورات الميدانية في اليمن، قررت البنوك الحكومية والأهلية وشركات الصرافة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوب البلاد إغلاق أبوابها والإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من امس وذلك ردا على اقتحام مسلحين مجهولين لأحد البنوك ونهبه وقتل مدير البنك وأحد أفراد حراسته.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي وصالح جرائمها وانتهاكاتها الخطيرة بحق مئات المختطفين في سجونها بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات التي ما زالت تحت سيطرتها.

وأكدت مصادر مقربة من أسرة الأكاديمي في جامعة صنعاء د. يوسف البواب المختطف في أحد سجون ميليشيات الحوثي وصالح بصنعاء أن المختطفين يتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب الوحشي، بينها إجبارهم على التعري أمام بعضهم وشرب مياه الصرف الصحي.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة حقوق الإنسان في حكومة الشرعية اليمنية أن أكثر من 70 مختطفا قتلوا على يد ميليشيات الحوثي وصالح داخل المعتقلات جراء التعذيب الوحشي منذ الانقلاب الذي نفذته الميليشيات في سبتمبر 2014.

وأدانت الوزارة في بيان لها انتهاكات الميليشيات بحق 36 مختطفا من أساتذة الجامعات والحقوقيين والإعلاميين والتي قامت بتقديمهم لمحكمة صورية وغير قانونية بصنعاء، وأكدت أن ذلك يثبت مجددا انتهاكها لكل الحقوق والحريات الإنسانية والامتهان المستمر لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.