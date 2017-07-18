

وصف الرئيس الاميركي دونالد ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه "زعيم سيء يحلم بأن يصبح ديكتاتورا"، متوعداً إياه بـ"اجراءات اقتصادية قوية وسريعة" إذا مضى في مشروعه تشكيل جمعية تأسيسة في 30 يوليو الجاري.



وقال ترامب في بيان غداة الاستفتاء الرمزي الذي نظمته المعارضة في فنزويلا ولاقى إقبالا شعبيا واسعا انه "بالأمس عبر الشعب الفنزويلي مجددا عن تأييده للديموقراطية والحرية وحكم القانون، وعلى الرغم من ذلك فإن اعماله القوية والشجاعة لا تزال متجاهلة من قبل زعيم سيء يحلم بأن يصبح ديكتاتورا".



وأضاف ان "الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الايدي بينما فنزويلا تنهار، إذا فرض نظام مادورو جمعيته التأسيسية في 30 يوليو فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات اقتصادية قوية وسريعة".



وجدد ترامب في بيانه الدعوة الى "اجراء انتخابات حرة ونزيهة" في فنزويلا، مؤكدا ان "الولايات المتحدة تقف الى جانب الشعب الفنزويلي في سعيه لجعل بلده مجددا دولة ديموقراطية بالكامل ومزدهرة"، واتى بيان ترامب بعيد توجيه المعارضة في فنزويلا دعوة الى اضراب عام الخميس لمدة 24 ساعة، وذلك غداة الاقبال الشعبي الكبير على الاستفتاء الرمزي الذي نظمته ضد مشروع الرئيس نيكولاس مادورو لتعديل الدستور وتأسيس جمعية تأسيسية.