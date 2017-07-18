قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده يمكنها التعاون مع السعودية لحل الأزمات، رغم الخلاف معها في اليمن وسوريا.

جاء ذلك خلال مشاركته، أمس الإثنين، في ندوة عقدها "مجلس العلاقات الخارجية"، وهو مؤسسة بحثية في نيويورك.

وأعرب ظريف عن أمله ألا يؤدي الصراع في اليمن إلى مواجهة مباشرة بين إيران والسعودية.

وأضاف: "لسنا مضطرين للقتال مع السعودية.. لا ينبغي أن نتقاتل.. لا ينبغي أن نحاول إقصاء بعضنا من المشهد في الشرق الأوسط".

واستطرد الوزير مخاطباً الجانب السعودي: "حتى لو لم نتفق في اليمن وسوريا، يمكننا العمل معا لحل الأزمات".