أعلنت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء، إنها ستعقد مؤتمراً دولياً حول القدس يومي 20 و21 يوليو الجاري في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأوضحت المنظمة في بيان أن المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة لممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف سيبحث التطورات التي تمر بها مدينة القدس وخاصة الاعتداءات الخطيرة على المسجد الأقصى وما تواجهه من اعتداءات وانتهاكات.

وذكرت أن المؤتمر سيبحث أيضا المحاولات الإسرائيلية لتغيير معالم مدينة القدس التاريخية وطابعها العربي الإسلامي المسيحي فضلا عن تركيبتها السكانية إضافة إلى محاولات عزلها عن محيطها الفلسطيني.

ومن المقرر أن يشارك بالمؤتمر حشد من المفكرين والسياسيين والخبراء الفلسطينيين والدوليين.