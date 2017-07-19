فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران تشمل 18 فردًا وجماعة إيرانية بسبب استمرار طهران في برنامج الصواريخ الباليستية وزعزعة الاستقرار في المنطقة.



وأوضحت الخارجية الأمريكية - في بيان، أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن العقوبات على إيران تأتي لدعمها حزب الله والحوثيين في اليمن وحركات ومنظمات أخرى، مضيفة أن إيران تواصل دعمها للحوثيين في اليمن بأسلحة متطورة؛ مما يهدد الملاحة في البحر الأحمر، وكذا دعم الميلشيات العراقية التي تجند الأطفال للقتال وتجبر اللاجئين الأفغان على المشاركة في الحرب بسوريا.



وأكدت الخارجية الأمريكية أن طهران تواصل تطوير برنامجها الصاروخي بما يتعارض مع القوانين الدولية، وأن سياسات إيران تقوض أسس السلام والأمن المنصوص عليها في الاتفاق النووي.



وشدد بيان الخارجية الأمريكية على أن واشنطن مستمرة في مراجعة أسس السياسة الأمريكية تجاه إيران، ومتابعة سياسات إيران "الشريرة" في المنطقة خلال الفترة المقبلة.