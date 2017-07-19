حذرت قيادة الاتصالات الحكومية البريطانية، اليوم الثلاثاء، من أن المجرمين الإلكترونيين يستهدفون قطاع الطاقة في البلاد..مشيرة إلى أن نظام التحكم الصناعي قد يكون بالفعل تعرض لهجمات الإلكترونية من قبل قراصنة مدعومين من دول أخرى.



وقال مركز الأمن الإلكتروني القومي في قيادة الاتصالات -في تقرير نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية- إن قطاعات أخرى في البلاد تعرضت أيضا لسلسلة من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية في بريطانيا.



وأشار المركز إلى أن المجرمين الإلكترونيين المدعومين من الدول ربما اخترقوا أنظمة تتحكم فيها قطاعات الصناعة والهندسة والمياه..محذرا من أن بعض المنظمات التي تأثرت بالهجمات الإلكترونية لديها قدرة الوصول إلى أنظمة حيوية في البلاد.



وأكد التقرير أن بريطانيا "على وعي بتقارير عن النشاط الإلكتروني الخبيث الذي يستهدف قطاع الطاقة حول العالم"..مضيفا "نجري تنسيقا مع نظرائنا (في قطاعات أخرى) لفهم التهديد بشكل أفضل والاستمرار في التعامل مع أي مخاطر تواجه المملكة المتحدة".



ويأتي ذلك وسط تقارير عن محاولات لشن هجمات إلكترونية ضد شركات الطاقة في الولايات المتحدة وأيرلندا، فحسب الصحيفة قام قراصنة مدعومون من روسيا الشهر الماضي باختراق شبكة الطاقة في أيرلندا الشهر الماضي، ما قد يكون قدم لهم وصولا إلى شبكة الطاقة القومية للملكة المتحدة بأكملها.



ورجح التقرير أن يكون القراصنة أنفسهم وراء اختراق شبكتي الطاقة في أيرلندا والولايات المتحدة.