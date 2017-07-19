أفرج القضاء الايراني عن حسين فريدون شقيق الرئيس حسن روحاني ومستشاره بكفالة وذلك بعد إسعافه للمستشفى عقب تدهور صحته أثناء مثوله أمام المحكمة مساء اول من امس بتهمة ارتكاب جنح «مالية»، كما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية.

وقالت وكالة الانباء الطلابية (ايسنا) ان «المحكمة قبلت الكفالة» التي حددت اولا بـ 500 مليار ريال (13.3 مليون دولار) لكنها وافقت على 9.3 ملايين دولار في نهاية المطاف. وكان المتحدث باسم القضاء الايراني غلام حسين محسني ايجائي اعلن في مؤتمر صحافي توقيف حسين فريدون لجنح «مالية»، واضاف أنه «اذا سدد الكفالة فسيفرج عنه. لكن القضية ستواصل مسارها». ولم يدل الرئيس الايراني بأي تعليق على توقيف شقيقه.