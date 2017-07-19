الرئيس التركي يزور الكويت والسعودية وقطر الأسبوع المقبل

عواصم ـ خديجة حمودة ووكالات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة امس، الرئيس عمر حسن البشير رئيس الـسودان، وتـم خلال الاستـقـبـال استعـراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.



وكان الرئيس السوداني بدأ أمس الاول جولة خارجية بدأت بزيارة إلى الإمارات أجرى خلالها مباحثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، يقوم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 23 و24 يوليو الجاري بجولة خليجية تقوده الى الكويت والسعودية وقطر لبحث الازمة الديبلوماسية التي تشهدها هذه المنطقة، وفق ما اعلنت الرئاسة التركية امس.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم «من اجل وضع حد لهذه الازمة التي لا معنى لها، ستواصل تركيا اداء دور بناء ونشط. وفي هذا الاطار، سيقوم رئيسنا بجولة في المنطقة وسيزور الكويت والسعودية وقطر في 23 و24 يوليو». إلى ذلك، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري امس: إن مصر والسعودية والإمارات والبحرين تتمسك بقائمة المطالب التي تم تقديمها إلى قطر كشرط لاستئناف العلاقات معها، وذلك على ضوء انتهاك قطر للمواثيق والأعراف الدولية عبر تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وإيوائها لعناصر وقيادات إرهابية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية امس جون بول لابورد مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب CTED حيث استعرضا آخر التطورات في ملف مكافحة الإرهاب الدولي وما تبذله مصر من مجهودات على هذا الصعيد.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكرى أكد على ضرورة الوقوف صفا واحدا أمام كل من يقدم يد العون للجماعات الإرهابية التي تحصد الأرواح البريئة يوما بعد الآخر. وأشار إلى أن مصر صدقت على 11 اتفاقية من بين 19 اتفاقية خاصة بمحاربة الإرهاب، وأنها بصدد التصديق على الاتفاقيات السبع المتبقية.

من جانبه، أكد رئيس وزراء باكستان نواز شريف امس دعم بلاده لجهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحل الخلاف بين السعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة اخرى.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها رئيس وزراء باكستان في اسلام اباد امس مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن. وذكر مكتب شريف في بيان ان وزير خارجية قطر أطلع شريف على الوضع الحالي لجهود الوساطة التي يقوم بها صاحب السمو لحل الخلاف الخليجي.

وأعرب شريف في هذا السياق عن تقديره لفطنة صاحب السمو الأمير وحكمته، مؤكدا دعم باكستان لجهود سموه المخلصة لحل للخلافات الحالية في منطقة الخليج.

وأشار الى ان بلاده تربطها علاقات صداقة وتعاون وثيقة مع دول الخليج العربية وتشعر بالقلق حاليا الخلاف الحالي في الشرق الأوسط قائلا ان باكستان شعبا وحكومة «تأمل في رؤية حل ديبلوماسي للمشكلة بين الدول الإسلامية الشقيقة».