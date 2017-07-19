الفلسطينيون يرفضون لليوم الثالث دخول «الأقصى» احتجاجاً على إجراءات الاحتلال

واصل الفلسطينيون لليوم الثالث على التوالي اعتراضهم على التدابير الأمنية التي فرضها الاحتلال للدخول الى المسجد الاقصى، وأدوا صلاة الظهر امس ثم صلاة جنازة عند باب الاسباط في البلدة القديمة، فيما دعت حركة فتح الفلسطينية امس إلى «يوم غضب» اليوم بعد إصابة اكثر من 50 فلسطينيا بينهم 15 حالة إصابة بالرصاص المطاطي في اشتباكات وقعت الليلة قبل الماضية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقدس.

في غضون ذلك، دعت حركتا حماس والجهاد الاسلامي إلى احتجاجات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب الاجراءات الامنية الجديدة، كما انتقد مفتي القدس الشيخ محمد أحمد حسين الاجراءات، حيث رأى أنها تغير الوضع الراهن الذي يمنح المسلمين سيطرة دينية على المكان ويسمح لليهود بزيارته ولكن من دون الصلاة هناك.

الى ذلك، اقتحم 155 مستوطنا إسرائيليا المسجد الأقصى امس، بمرافقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى، إن 155 مستوطنا و312 سائحا اقتحموا المسجد.

من ناحية أخرى، استشهد شابا فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية إثر اطلاق النار عليه من جانب الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه أصاب اثنين من جنوده في عملية دهس.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشهيد جرى استهدافه بإطلاق نار مكثف من الجيش الإسرائيلي داخل مركبة كان يقودها قرب مفرق عسكري في شرق الخليل، فيما تم منع سيارات الإسعاف من انتشاله.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن الفلسطيني استهدف عددا من جنوده بعملية دهس بمركبته ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح متوسطة قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله.

في سياق متصل، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، إن نقل السفارة الأميركية من مدينة تل أبيب إلى القدس، هي مسألة وقت، بحسب صحيفة إسرائيلية. ونقلت «الجروزاليم بوست» الإسرائيلية امس، عن بنس قوله في مؤتمر سنوي لمنظمة «مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل»: «أعدكم بأنه سيأتي اليوم الذي ينقل الرئيس دونالد ترامب السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، إنها ليست مسألة ما إذا كان سينقل السفارة، ولكن متى». على جانب اخر، ذكر بيان لحكومة التوافق الوطني الفلسطينية ان رئيسها رامي الحمد الله دعا الامين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط في اتصال هاتفي الى التدخل العاجل والوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية بحق المكانة الدينية والتاريخية للمسجد الأقصى واستباحة الحرم المقدسي.

واضاف البيان أن الحمد الله شدد على ضرورة اضطلاع كل الدول العربية والإسلامية بمسؤولياتها في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها ودعم صمود المقدسيين وثباتهم على ارضهم.