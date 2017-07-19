يقول مسلمو اقلية الروهينغا في ولاية راخين المحاصرة من قبل قوات الامن في ميانمار، والتي ترزح تحت وطأة عمليات الخطف والقتل، ان الخوف اصبح خبزهم اليومي.

وسمحت السلطات البورمية الأسبوع الماضي لوسائل الاعلام بدخول الى مناطق محددة من الولاية في شمال غرب البلاد، للمرة الاولى منذ اطلاق قوات الامن عملية مستمرة منذ اشهر من اجل مطاردة مسلحين من الروهينغا شنوا هجمات دامية على مواقع للشرطة.

ويشتبه محققو الأمم المتحدة في ان العملية قد ترقى الى مصاف «التطهير العرقي» بعد ان أفاد فارون، من بين اكثر من 75 ألفا من هذه الأقلية المسلمة، لجأوا الى بنغلاديش هربا من الحملة الامنية، بحصول عمليات اغتصاب جماعي وأعمال قتل وحرائق مفتعلة. ويقول القرويون للصحافيين تحت انظار حرس الحدود البورميين الذين نظموا الزيارة في قرى فر منها العديد من اهلها، ان العنف وانعدام الامن في تصاعد مستمر.

وتقول ناجية من اقلية الروهينغا طلبت عدم كشف اسمها لأسباب امنية «ازواجنا فارون. لقد غادروا لأنهم خائفون من شرطة حرس الحدود».

وتضيف «لقد احرقوا منزلنا. ليس لدينا منزل او ما نأكله. ازواجنا يختبئون في مكان ما».