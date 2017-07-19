عدن - إياد أحمد



أحزت قوات الشرعية تقدما إستراتيجيا غرب اليمن وسيطرت على مناطق مهمة وقطعت الطريق بين تعز والحديدة بعد معارك عنيفة ومستمرة حتى فجر امس بإسناد مباشر ومكثف من الطيران الحربي ومقاتلات الأباتشي والبوارج البحرية التابعة للتحالف العربي.



وقال القيادي البارز في قوات المقاومة الشعبية بتعز عبده حمود الصغير لـ«الأنباء»: أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنت هجوما عنيفا ومباغتا استهدف مواقع للمليشيات غرب معسكر خالد بمفرق المخا غرب تعز وتمكنت من تحرير جسر رسيان الهاملي، وقطع الخط الإستراتيجي الرابط بين تعز والحديدة بالقرب من منطقة البرح، فيما دمرت مقاتلات التحالف العربي ثلاثة مخازن أسلحة للمليشيات في معسكر خالد ابن الوليد، واستمر دوي انفجارات الأسلحة في المخازن لعدة ساعات.



إلى ذلك قالت مصادر ميدانية أن مقاتلات التحالف شنت أكثر من 30 غارة استهدفت مواقع المليشيات في معسكر خالد ومحيط المعسكر ومزارع سابحة غر بتعز خلال الـ«24» ساعة الماضية.



وأكد القيادي الصغير انهيار تام في صفوف المليشيات وفرار العشرات منهم باتجاه الحديدة بعد مقتل وجرح العشرات من زملائهم بينهم قيادات وتدمير عتادهم وتعزيزاتهم العسكرية، فضلا عن اغتنام قوات الجيش الوطني كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وسيطرت قوات الشرعية على طرق إمداد المليشيات.



وفي سياق متصل واصلت طائرات التحالف العربي غاراتها العنيفة على مواقع وتحركات المليشيات في محافظتي حجة وصعدة شمال اليمن على الحدود مع السعودية، بالتزامن مع تجدد المواجهات والقصف المدفعي المتبادل بين قوات التحالف العربي والمليشيات على طول الشريط الحدودي.



وواصلت مقاتلات التحالف قصفها على قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة صنعاء، واستهدفت غارات أخرى موقع الكسارة بمنطقة ضلاع همدان غرب صنعاء التي تتخذها المليشيات مكانا لتخزين الأسلحة وفيها منصات الصواريخ التي تطلق الصواريخ الباليستية على محافظة مأرب والسعودية، فيما استهدفت الطائرات بعدة غارات تجمعات وآليات للمليشيات بمديرية نهم، بالتزامن مع تقدم جديد لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.