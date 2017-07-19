أعلن نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية أحمد الهداب عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على الشقق الحكومية في مشروع "شمال غرب الصليبيخات" حتى تاريخ 31/12/2011 وما قبل.

ودعا الهداب في تصريح صحفي اليوم المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية والراغبين في التخصيص على الشقق بالمشروع لعدد (35) شقة بمساحة 400م2 مراجعة صالة خدمة المواطن في مبنى المؤسسة الرئيسي بجنوب السرة ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 23/7/2017 وحتى تاريخ 6/8/2017 أثنام مواعيد الدوام الرسمي.

وأشار إلى أن المبنى الرئيسي بمنطقة جنوب السرة سيستقبل المراجعين في فترة إضافية من الساعة 2:30 ظهراً وحتى 5:30 عصراً مع ضرورة اصطحاب المستندات التالية للتخصيص:

1. صورة من البطاقة المدنية للزوج والزوجة والأبناء.

2. صورة من عقد الزواج في حال وجود زوجة ثانية.

3. صورة من عقد الطلاق (لمن لديه مطلقة)



4. شهادة من وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري - باسم الزوج والزوجة الكويتية أو الخليجية (والأبناء إن وجدوا) مضاف لها الرقم المدني وأن يكون الاسم مطابق للبطاقة المدنية.

5. إلغاء طلب القرض العقاري لدى بنك الإئتمان الكويتي – إن وجد.

6. شهادة راتب حديثة تفصيلية للذي يعمل في القطاع الحكومي + شهادة من التأمينات الاجتماعية بمدد الاشتراك.

7. الذي يعمل في القطاع الخاص، فعليه إحضار شهادة راتب تفصيلية حديثة تبين عدم تقاضيه بدل إيجار أو بدل سكن من عمله + شهادة من التأمينات الاجتماعية بمدد الاشتراك.

8. إذا كان المتقدم متقاعداً أو يعمل في القطاع الخاص، أو لا يعمل، فعليه إحضار شهادة حديثة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

9. المتقاعد والذي يعمل في القطاع الخاص، والذي لا يعمل، عليهم إحضار شهادات دراسية للعام الدراسي السابق والحالي بالدرجات من المدارس الحكومية، أما شهادات المدارس الخاصة فضرورة تصديقها من إدارة التعليم الخاص.

10. (في حالة التخصيص على بيت حكومة) إذا كان المتقدم لا يعمل، فعليه إحضار شهادة راتب تفصيلية حديثة للكفيل + صورة من البطاقة المدنية للكفيل + حضور الكفيل شخصيا للتوقيع.

* إذا كان والد صاحب العلاقة متوفياً أو والدته الكويتية أو الخليجية، فيجب إحضار:

11. صورة من حصر الوراثة.

12. شهادة من التسجيل العقاري باسم المتوفى مضافاً إليها الرقم المدني.

13. إذا كان صاحب العلاقة (وحيد الأب)، يجب إحضار شهادة من وزارة العدل – إدارة التسجيل العقاري - باسم الأب والأم الكويتية او الخليجية مضافاً الرقم المدني.

14. لمن لديه أولوية إعاقة، فيجب إحضار شهادة حديثة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

15. في حال تغيير الاسم أو إضافة لقب للزوج أو الزوجة (الكويتية أو الخليجية) أو الأبناء، يجب إحضار شهادة من التسجيل العقاري بالاسم القديم والجديد مضافاً الرقم المدني.

وفي حــالة التغيير في الاســم يجب إحضار الكتب بالاسم القديم والجديد للزوج والزوجة.

وأعلن الهداب جدول توزيع عدد (35) شقة في منطقة شمال غرب الصليبخات كالتالي: