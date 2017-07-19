أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أنه سيتم تخريج 790 طالبا في ختام العام الدراسي 2016/2017 بعدد من التخصصات الفنية التي تقدمها الهيئة من خلال مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف.

وقال مدير إدارة تخطيط وتنسيق الدورات الخاصة بالهيئة هادي الحربي في بيان صحافي للهيئة اليوم الأربعاء إن مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف يتم تنفيذه لجميع أجهزة الدولة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية الذي يعتمد المسميات والدرجات الوظيفية لمخرجات هذه البرامج التدريبية.

وأضاف الحربي أن مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف يعد من المشاريع المتميزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لما يوفره من وظائف مصممة وفق احتياجات الجهة الطالبة.

وأوضح أنه يتم تدريب وتعليم الطالب عمليا وميدانيا بالاشتراك مع جهة العمل وإلحاقه مباشرة بعد تخرجه في الوظيفة دون طوابير انتظار.

وذكر أن المشروع يأتي تنفيذا لرؤية وأهداف الهيئة في سد احتياجات سوق العمل وتوفير العمالة الوطنية المدربة والمعدة بأعلى معايير الجودة لأداء مهامها الوظيفية في مستويات العمل المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص.

وبين أن برامج التدريب يتم تصميمها وتنفيذها خصوصا لمصلحة الجهات الحكومية إذ تتحمل الهيئة كامل تكاليفها من خلال ميزانيتها التزاما منها في المضي قدما بتنفيذ رسالتها الوطنية.

وقال الحربي إن المخرجات الأخيرة من تلك البرامج كانت لمصلحة عدد من الجهات وهي وزارات الصحة والداخلية والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والكهرباء والماء والأوقاف والشؤون الاسلامية إضافة إلى بلدية الكويت والإدارة العامة للاطفاء والإدارة العامة للجمارك.

وأشار إلى أن (التطبيقي) وقعت أكثر من مذكرة تفاهم مع جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لتخطيط وتنسيق برامج التدريب التي يتطلبها سوق العمل في القطاع الخاص للمساهمة في إحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة وتدريب وتطوير تلك العمالة في القطاع الخاص