نفت تركيا اليوم الاربعاء صحة الانباء المتداولة حول تغير موقفها الرسمي الرافض لاستفتاء انفصال اقليم كردستان عن العراق المقرر اجراؤه في سبتمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حسين مفتي اوغلو في بيان إن الموقف التركي تجاه الاستفتاء ثابت ولن يتغير مضيفا ان "بلاده ترفض هذا الاستفتاء وتعتبره امرا خاطئا من شأنه ان يولد نتائج غير منتظرة".

وكان مجلس الامن القومي التركي اعتبر يوم امس الاول الاثنين عزم حكومة اقليم كردستان العراق اجراء استفتاء حول الانفصال "خطأ جسيما".

وكانت بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية الناشطة في الاقليم الكردي في شمال العراق ذكرت امس ان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو ابلغ مسؤولي الاقليم امكانية تغير موقف انقرة من الاستفتاء في حال نفذ الاقليم بعض الشروط.

يذكر ان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اعلن في السابع من يونيو الماضي اجراء استفتاء شعبي حول مسألة الانفصال عن العراق في 25 سبتمبر المقبل