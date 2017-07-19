كشفت إدارة العلاقات العامة عن التقرير الإحصائي الشهري لإدارة السلامة التابعة لفرع بلدية حولي حيث قامت بإنجاز 515 معاملة .



و هذا الصدد بين مدير إدارة السلامة مهندس بدر العتيبي بأن إجمالي عدد المعاملات التي تم إنجازها خلال شهر مايو الماضي 515 معاملة برسوم 2125 دينار و اشتملت على استخراج 68 رخصة تنوعت ما بين رخصة سلامة و رخصة قطوعات الطرق و رخصة تشوين للسكن الحكومي و الاستثماري و الخاص إلى جانب استخراج 88 شهادة نظافة الموقع .

وتابع العتيبي انجازاته مبينا بأن الإدارة قد قامت بكتابة 54 تقرير تنوع مابين التقارير الخاصة بالحوادث و التقارير الميدانية و كشف المراقب على العقار,لافتا عن استلام143 كفالة مصرفية تنوعت ما بين كفالات مصرفة الخاص للسكن الخاص و أخرى للسكن الاستثماري مشيرا عن عدد الكفالات التي تم الإفراج عنها قد بلغ عددها 99 كفالة .



واستكمل العتيبي انجازاته مشيرا إلى التعهدات التي تم تحريرها قد بلغ إجمالي عددها 3 تعهدات و إنهاء عدد 2 كتب الخاصة أملاك الدولة إلى جانب استخراج 52 أمر عمل .





و نوهت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى أو استفسار عن العمل البلدي بعدم التردد بتواصل مع حساب البلدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun و الذي يعمل على مدار اليوم .