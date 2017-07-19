هدد رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي اليوم الاربعاء بإنهاء محادثات السلام مع الشيوعيين بعد ساعات من إصابة أربعة من حراسه العسكريين في كمين نصبه مسلحون عند نقطة تفتيش في جزيرة (مينداناو) جنوب الفلبين.

وقال القصر الرئاسي الفلبيني في بيان "ان الرئيس دوتيرتي أصدر توجيهات إلى اللجنة الحكومية للمفاوضات بعدم استئناف محادثات السلام الرسمية اذا لم يوافق المسلحون الشيوعيون على وقف هجماتهم ضد القوات الحكومية في (ميندناو)".

وأشار مساعدون للرئيس الفلبيني دوتيرتي إلى أنه لم يكن في الموكب الرئاسي عندما فتح المسلحون النار على سيارتين تابعتين لمجموعة الأمن الرئاسية على طريق سريع في بلدة (أركان) بمقاطعة (كوتاباتو) الشمالية الواقعة في جزيرة (مينداناو) الجنوبية.

من جانبه اعلن القائد في حرس الرئاسة البريجادير جنرال لوي داجوي للصحفيين اليوم ان اصابة أربعة من الحراس خلال تبادل إطلاق النار" مبينا ان مسلحين يرتدون ملابس عسكرية من جيش الشعب الجديد فتحوا النار على الحرس.

وكان الجيش الشعبي الجديد وهو الجناح المسلح للحزب الشيوعي الفلبيني قد دعا يوم أمس الثلاثاء إلى شن هجمات ردا على طلب الرئيس دوتيرتي من الكونغرس بتمديد الأحكام العرفية في جزيرة (ميندناو) حتى نهاية العام الجاري