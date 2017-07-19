لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم إثر انفجار وقع داخل منزل أحد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية عن مسئولين في الحكومة المحلية، أن الحادث وقع في منطقة باشر آجام بإقليم ننجرهار حيث كانت مجموعة من المسلحين منشغلة بتصنيع أجهزة متفجرة بدائية الصنع.



وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم -في بيان- وقوع الحادث، وقال إن سبعة مسلحين تابعين للتنظيم الإرهابي قُتلوا.



وأضاف البيان أن الحادث وقع في منطقة جوداري، حيث تجمع المسلحون داخل منزل أحد مسلحي داعش ويدعى مولتان جان.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية على هذا التقرير حتى الآن.



يشار إلى أن مسلحي حركة طالبان وآخرين ينتمون إلى جماعات متمردة أخرى عادة ما يستخدمون أجهزة متفجرة بدائية الصنع لاستهداف قوات الأمن والموظفين الحكوميين، غير أن هذه الهجمات تستهدف في معظم الأحيان مدنيين.



ويبرز التقرير الجديد الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان /يوناما/ أن 40 في المئة من الضحايا المدنيين خلال الاشهر الستة الماضية قتلوا أو أصيبوا على أيدي القوات المناوئة للحكومة الأفغانية بسبب أجهزة متفجرة محلية الصنع أسفرت عن مقتل 596 مدنيا وإصابة 1483 شخصا.