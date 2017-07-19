قتل عشرون مدنيا على الأقل في غارة جوية على مخيم للنازحين بالقرب من تعز، ثالث مدن اليمين الذي تمزقه الحرب، وفق بيان للأمم المتحدة وما أفاده شهود الأربعاء.

وكتبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة في بيان ان القصف اصاب بعد ظهر الثلاثاء يمنيين نازحين من الحرب في منطقة موزع (جنوب غرب).

واوضحت المفوضية في حصيلة اولية ان الغارة اسفرت عن سقوط "عشرين قتيلا على الاقل بما في ذلك نساء واطفال"، موضحة ان "معظم القتلى ينتمون الى عائلة واحدة على ما يبدو".

وقالت انها "صدمت وتشعر بحزن بعميق" لهذا الهجوم الذي اصاب عائلات يمنية قادمة من المخا المدينة الساحلية التي استعادتها القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي من المتمردين الحوثيين العام الماضي.

وذكر شهود عيان أن سبع نساء وأربعة أطفال هم بين قتلى الغارة.