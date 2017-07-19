أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 2ر19 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6793 نقطةو0.84 نقطة للوزني 0.76 نقطة ل(كويت 15).



وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو13.6 مليون دينار كويتي (نحو44.8 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 114.9 مليون سهم تمت عبر 3652 صفقة.



وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(وطني) و(أجيليتي) و(المباني) و(زين) و(بيتك) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المال) و(أولى تكافل) و(وطنية د ق) و(بوبيان د ق) و(الأنظمة) الأكثر ارتفاعا.



ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.



وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.



وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.