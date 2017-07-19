دعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى ضرورة عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي وبأقرب فرصة ممكنة وذلك لبحث تداعيات الموقف المتصاعد في القدس والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحرمة المسجد الأقصى .

جاء ذلك في رسالة بعث بها الغانم الى رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي .

وقال الغانم في رسالته " نظرا لاستمرار العدو الإسرائيلي في انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومنع شعبنا الفلسطيني من الدخول اليه والصلاة فيه ، وفي ظل استمرار سلطات الاحتلال في ممارسة كل انواع الغطرسة والاستبداد بحق اشقائنا الفلسطينيين ، أتوجه الى معاليكم بضرورة طلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي ، في المملكة المغربية الشقيقة أو في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ، وفي اقرب فرصة ممكنة " .

وقال الغانم ان الهدف من عقد الجلسة الطارئة " هو تدارس الموقف الخطير المتصاعد في القدس والسعي الى الاتفاق على خطوات عملية سياسية ودبلوماسية وشعبية ، تستهدف دوائرنا العربية والإسلامية والقارية والدولية ، والتي من شأنها الضغط وبقوة على سلطات الاحتلال ، لوقف ممارساتها الجائرة والمناقضة لكل القوانين والأعراف الإنسانية الدولية " .

وقال الغانم انه " من غير المقبول ونحن ممثلو الشعوب العربية ، ان نقف مكتوفي الأيدي ، ودون مبادرة ، للتحرك باتجاه نصرة أهلنا في فلسطين " .