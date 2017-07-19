بمبادرة سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، صدر مرسوم أميري لعام 2017 بالعفو عن باقي العقوبات المحكوم بها على بعض الأشخاص والبالغ عددهم 1207 أشخاص.

وشمل العفو عن 1207 نزيلا؛ الإفراج الفوري عن 261 سجينًا، فيما خفضت العقوبات الجزائية عن 757، وشمل رفع سابقة الإبعاد 189، إضافة إلى العفو عن بعض الغرامات المالية.

وهنأ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا جميع من شملهم العفو الأميري سواء بالإفراج الفوري أو تخفيض العقوبة أو رفع سابقة الإبعاد وأيضًا أهالي وذوي المشمولين بالعفو الأميري.

وقدم اللواء المهنا الشكر لكل من ساهم في مشروع العفو الاميري واللجان المتخصصة في هذا الشأن من وزارة العدل وسلك القضاء والنيابة العامة والديوان الأميري.

كما شكر الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والإدارات التابعة على دورها المتمثل برعاية النزلاء والأنشطة التي كان لها الدور في الإصلاح والمحافظة على النزلاء ودور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمراكز التابعة لها واللجان التطوعية، داعيا الله أن يمن على كل من حاز هذه المكرمة بالنجاح والتوفيق في حياتهم المقبلة.

وحضر مراسم العفو وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء عبدالله المهنا، ومساعد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام اللواء سالم الحيمر، ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالإنابة العميد عادل الابراهيم، ومدير إدارة مكتب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام العميد عبدالعزيز التوره، وعدد من مديري الإدارات ومساعديهم بقطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام.