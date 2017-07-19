أعلنت حركة فتح الفلسطينية اليوم الاربعاء عن فعاليات تصعيدية خلال الايام المقبلة وذلك احتجاجا على الاجراءات العسكرية الاسرائيلية في مدينة القدس.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الحركة نظمت اليوم وقفة احتجاجية تلتها مسيرة في مدينة رام الله احتجاجا على ما يجري في المسجد الأقصى.

واوضح ان الحركة بدأت بفعاليات شعبية وستقوم خلال الايام المقبلة بفعاليات تصعيدية مضيفا ان من ضمن تلك الفعاليات "اننا سنصلي يوم الجمعة في الساحات العامة وليس في المساجد كما تتم الصلاة في مدينة القدس المحتلة".

وبين أن "اسرائيل تخطط لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا على غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي ولا تحتاج إلى ذرائع لتنفيذ مخططها المبيت" مشددا على ان المخطط الإسرائيلي لن يمر وسيتصدى الشعب الفلسطيني لمخطط اسرائيل.

وناشد محيسن الأمتين العربية والإسلامية "التحرك للدفاع عن المسجد الاقصى الذي هو جزء من العقيدة الإسلامية وجزء من عقيدة العرب وكرامتهم".

وشدد على موقف دائرة الاوقاف الإسلامية في القدس الداعي الى عدم الصلاة في المسجد الاقصى في ظل الاجراءات الاسرائيلية.

من جهته قال القيادي في حركة فتح سلطان أبو العنين "يجب ان تتحول الضفة الغربية إلى ارض ملتهبة تحت أقدام الاحتلال احتجاجا على المخططات الاسرائيلية في مدينة القدس".

وأضاف ابو العنين في تصريح مماثل ل(كونا) اثناء مشاركته في المسيرة "علينا أن نلقي راياتنا الحزبية جانبا ونتوحد خلف علم فلسطين وننبذ خلافاتنا حتى نتفرغ لمواجهة الاحتلال".

وبين أن أسرائيل تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض كمقدمة لتقسيم الأقصى وتهجير المقدسيين خارج المدينة.

ويصلي المقدسيون في الشوارع وازقة مدينة القدس رفضا لمحاولات اسرائيل تغيير الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس ودخول المصلين الى الأقصى عبر بوابات الكترونية.

ودعت مرجعيات القدس الإسلامية اليوم الاربعاء الفلسطينيين إلى المشاركة في صلاة الجمعة المقبلة عند أقرب نقطة من المسجد الأقصى.