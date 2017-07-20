وجه قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري تهديدا مبطنا للولايات المتحدة، داعيا اياها إلى إبعاد قواعدها مسافة ألف كيلومتر عن إيران إذا ما مضت قدما في فرض عقوبات على طهران.

وأضاف جعفري «إذا أرادت الولايات المتحدة مواصلة العقوبات ضد دفاعات إيران وحرسها (الثوري) فعليها إبعاد قواعدها بالمنطقة إلى مسافة نحو ألف كيلومتر حول إيران وعليها أن تعلم أنها ستدفع ثمنا باهظا لأي خطأ في الحسابات».

بدوره، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران سترد «بالطريقة المناسبة» على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن لكنها ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي الموقع مع الدول العظمى في يوليو 2015.