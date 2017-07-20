نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عقدا اجتماعا سرياً لم يكشف عنه من قبل، خلال عشاء لزعماء قمة مجموعة العشرين التي عقدت في وقت سابق هذا الشهر في هامبورغ.

وكان الزعيمان قد اجتمعا على مدى ساعتين في السابع من يوليو في أول لقاء رسمي بينهما. وفي المساء، حضر الزعيمان عشاء لزعماء المجموعة.

وقال المسؤول بالبيت الأبيض إن بوتين كان جالسا بجوار سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب. وفي نهاية العشاء توجه إليهما ترامب وقضى بعض الوقت في التحدث مع بوتين.

وقال المسؤول إنه لم يكن هناك اجتماع ثان بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين ولكنه كان مجرد حديث مقتضب في نهاية العشاء. ولكن وسائل الإعلام الأميركية تحدثت أول من أمس حول لقاء ثان وسري جرى في وقت لاحق خلال عشاء لقادة مجموعة العشرين وشركائهم.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن هذا اللقاء استمر لنحو ساعة، واعتمد على مترجم تابع للكرملين، مضيفة أنه لا يوجد تسجيل أميركي حكومي رسمي لهذا اللقاء.

وقد رد ترامب على هذه التقارير الإعلامية عبر تويتر، وكتب «قصة الأخبار الكاذبة بإجراء عشاء سري مع بوتين مثيرة للاشمئزاز»، وأضاف «المستشارة الألمانية دعت جميع قادة مجموعة العشرين وشركائهم.. الصحافة تعلم».

وقد انتقد نائب روسي بارز أمس هذه التقارير حول الاجتماع السري.

وكتب اليكسي بوشكوف، النائب لمجلس الشيوخ الروسي، على صفحته على موقع تويتر باللغة الروسية «الآن في أميركا، أثاروا فضيحة حول (أخبار) كاذبة بشأن «عشاء سري» بين بوتين وترامب». وأضاف «يطالبون بالإفصاح عن تفاصيل محادثة سرية لم تحدث». وأضاف «هم مثيرون للاشمئزاز».

وقد تثير الأنباء، بشأن هذا الاجتماع، القلق مجددا في وقت يجري فيه الكونغرس ومحقق خاص تحقيقان في اتهامات المخابرات الأميركية لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016 لمساعدة ترامب على الفوز.

وفي هذا السياق، قالت المحامية الروسية التي التقت نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الابن سرا خلال الحملة الانتخابية، إنها جاهزة للشهادة أمام الكونغرس لوضع حد لما أسمته بـ«الهستيريا الجماعية» حول هذا اللقاء.

وقالت ناتاليا فسيلنيتسكايا، إنها محامية خاصة ولم تملك قط معلومات تضر بمنافسة ترامب الديموقراطية هيلاري كلينتون ونفت أي صلة لها بالكرملين.

وقالت في حديث لقناة (آر. تي) التلفزيونية المدعومة من الكرملين «أنا جاهزة لإيضاح الموقف وراء هذه الهستيريا الجماعية لكن فقط عبر محامين أو بالشهادة أمام مجلس الشيوخ».

وعلى صعيد العلاقة مع روسيا ايضا، رشح الرئيس الأميركي، حاكم ولاية يوتا السابق السياسي المخضرم جون هانتسمان، لمنصب سفير الولايات المتحدة الجديد لدى موسكو.

ونقل موقع «ذا هيل» الأميركي عن بيان أصدره البيت الأبيض مساء أول من أمس قوله إن «مسيرة الحاكم جون هانتسمان كانت متميزة كسياسي وديبلوماسي ورجل أعمال».

ولفت بيان البيت الأبيض إلى أن هانتسمان يشغل حاليا منصب رئيس مجموعة أبحاث متخصصة في الشؤون الخارجية في مركز «أتلانتيك كاونسيل»، إضافة إلى ترؤسه منظمة «هانتسمان لمكافحة السرطان».

والمرشح هانتسمان ولد في ولاية كاليفورنيا عام 1960، وعمل في إدارتي الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش الإبن. وفي الفترة من 2009-2011 كان سفيرا لواشنطن لدى بكين عينه الرئيس حينها باراك اوباما، وفي 2005 ـ 2009 كان محافظا لولاية يوتا الأميركية.

وفي العام 2011، ترشح لانتخابات الحزب الجمهوري لاختيار مرشح لانتخابات 2012 الرئاسية، لكنه خسر أمام ميت رومني. يشار إلى أن تعيين هانتسمان بنصب السفير يتطلب موافقة مجلس الشيوخ الأميركي.