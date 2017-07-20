أعلن مكتب السيناتور الأمريكي جون ماكين أن السيناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا مصاب بورم سرطاني في الدماغ.

وذكر بيان صادر عن المكتب، الأربعاء، أن ماكين خضع لعملية جراحية في مدينة فونيكس بولاية أريزونا من أجل استئصال خثرة دم في عينه اليسرى.

وأشار البيان أن التحليلات التي أجريت عقب العملية أظهرت إصابة ماكين بورم سرطاني في الدماغ.

وأفاد أن أسرة ماكين تدرس حاليًّا أساليب المعالجة الممكنة، بما فيها العلاج الكيميائي والإشعاعي، مشيرًا أن السيناتور يتمتع بمعنويات عالية إلى جوار أسرته.

وتمنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشفاء لماكين، وقال في بيان مقتضب إن ماكين كان "مقاتلًا دائمًا".